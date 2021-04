Víctor Mejía aportará marca y presencia física en el mediocampo de Zulia FC

Marca, potencia física y conocimiento de la liga, todo en un jugador extranjero. Conseguir una combinación así en el fútbol venezolano no es común y Zulia Fútbol Club, de cara a la temporada 2021 de la Liga FUTVE, la ha asegurado en los botines del colombiano Víctor Mejía.

Víctor Danilo Mejía desde 2019 sabe lo que es recorrer las canchas del país. Ese año llegó procedente del Deportivo Pasto y empezó a sobresalir por su 1,83 de estatura en la primera línea de volantes, además de su buena idea y versatilidad para jugar. En los últimos dos años colecciona más de 40 partidos y tres mil minutos en la división de honor de Venezuela.

“Me he sentido muy a gusto”, asegura Mejía con mucho aplomo durante la conversación futbolera. “Sé lo que representa el Zulia FC, por eso no dudé en venir a este club. En lo personal me siento cada vez mejor y adaptándome cada día más. Vine para ser alguien importante para el equipo. Hay liderazgo en cada línea y eso es muy importante para los retos que hemos trazado”, resaltó.

De hecho, Mejía fue uno de los primeros extranjeros en incorporarse a la disciplina del club con sede en La Victoria, Maracaibo. Como foráneo sabe que no puede dar ventajas, mucho más en un conjunto con mucha profundidad en la mitad como lo es el negriazul.

“Contar con esa competencia sana te obliga a que tienes que estar en el mejor nivel, no hay espacios para relajarse. Pero además, que el entrenador cuente con varias opciones debe darnos tranquilidad porque sabemos que el compañero que juegue lo va a hacer de la mejor manera. Todo lo que sea en pro del equipo suma”, finalizó Mejía.