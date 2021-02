US Soccer elimina la política que prohíbe arrodillarse durante los himnos

United States Soccer votó este sábado para poner fin a la prohibición de que los jugadores se arrodillen durante el himno nacional, algo que han hecho para protestar contra la desigualdad racial y la brutalidad policial.

Más del 70% de los miembros del organismo gobernante de US Soccer votaron para eliminar la política que requiere que los jugadores “se pongan de pie respetuosamente” durante la canción. Aproximadamente el 30% votó para mantener la política en vigor.

“Sabemos que este es un tema muy divisivo dentro de nuestro país y en todo el mundo”, dijo a los periodistas la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone.

“Así que no me sorprendió que nuestra membresía no fuera al 100% de una forma u otra”.