Megan Rapinoe renueva su llamado a la equidad salarial de género

La estrella de la selección nacional femenina de fútbol de Estados Unidos, Megan Rapinoe, renovó su llamado a la equidad salarial de género este miércoles, compareciendo ante un panel del Congreso y prometiendo “llevar esta antorcha” junto a sus compañeros de equipo.

Rapinoe dijo que los ganadores de la Copa del Mundo recibieron una compensación inadecuada por exceder los logros de sus homólogos masculinos. Dos años antes, ella y sus compañeros de equipo presentaron una demanda histórica por discriminación de género contra US Soccer, tal y como publicó Reuters.

“No existe un nivel de estatus, logros o poder que lo proteja de las garras de la inequidad”, dijo Rapinoe en un testimonio escrito ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.

US Soccer dijo que aplaudió la posición de Rapinoe como “campeona por la igualdad de remuneración”. En 2019, argumentó que el equipo femenino había recibido más compensación que el masculino durante la última década.

“Mi esperanza es que las jugadoras acepten nuestra invitación permanente para reunirse y encontrar un camino a seguir que sirva al equipo femenino ahora y en el futuro”, dijo la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, en una declaración escrita. “Nosotros también estamos comprometidos con la igualdad de remuneración”.

Las jugadoras de la selección nacional femenina de Estados Unidos demandaron a su organismo rector en 2019, alegando discriminación de género en los salarios y las condiciones de juego. Cuando el equipo reclamó su cuarto título de la Copa del Mundo en Francia ese verano, los fanáticos respaldaron su queja, coreando “salario igual” durante el partido final de la Copa del Mundo.

En mayo de 2020, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California desestimó las reclamaciones de los jugadores por la igualdad de remuneración. Los jugadores y US Soccer llegaron a un acuerdo en diciembre sobre las condiciones laborales.

Una audiencia sobre ese acuerdo está programada para el 12 de abril y los jugadores podrán apelar sus reclamos salariales si se aprueba.

“Trabajamos tanto, entrenamos igual de duro. Competimos para traer trofeos de regreso a los Estados Unidos”, dijo Rapinoe.

Las integrantes del equipo femenino están listas para competir en los Juegos de Tokio, donde competirán por su quinto oro olímpico.

Rapinoe ganó la Bota de Oro y el Balón de Oro en la Copa del Mundo de 2019, en camino a reclamar el Balón de Oro y los honores de Deportista del Año de Sports Illustrated. Fue un año decisivo en el que aprovechó su celebridad para abordar cuestiones políticas.

Rapinoe y su compañera de equipo Margaret Purce fueron más tarde a la Casa Blanca para celebrar el Día de la Igualdad de Pago con el presidente Joe Biden y sus compañeros de equipo que asistieron virtualmente.

“Me han devaluado, me han faltado al respeto y me han despedido porque soy una mujer”, dijo Rapinoe en la Casa Blanca. “Me han dicho que no merezco más que menos (…) A pesar de todas las victorias, todavía me pagan menos que a los hombres que hacen el mismo trabajo que yo”.