La Juventus se niega a morir y vence a la Lazio 3-1

Golpe sobre la mesa de la Juventus, que batió 3-1 a la Lazio y avisó a la Serie A de que no piensa rendirse en la lucha por el scudetto. El gran protagonista de la noche fue Álvaro Morata, autor de una asistencia y un doblete. El ex atlético se dejó por fin atrás el citomegalovirus que perjudicó su rendimiento y tomó las riendas del equipo en un partido complicadísimo, que había empezado fatal para el campeón de Italia.

Sin Chiellini, De Ligt, Dybala (lesionados), Bentancur (positivo en covid) y Frabotta (sancionado), Pirlo tuvo que hacer malabarismos. Apostó por un 4-2-3-1, con Bernardeschi lateral izquierdo y Danilo en el mediocampo. Cristiano, por su parte, no llegó a la cita al 100% y el técnico decidió darle algo de descanso, algo que en la liga no ocurría desde noviembre. Una decisión inesperada con un objetivo claro: evitar cualquier riesgo de cara a la cita de Champions con el Oporto, de acuerdo a lo publicado por AS.

En el comienzo del partido, el dibujo del ‘Maestro’ pareció no funcionar ante el 3-5-2 de Simone Inzaghi. Los romanos crearon varios peligros desde la izquierda con las llegadas de Fares, y abrieron merecidamente la lata con la ayuda de Kulusevski. Un mal pase del sueco le entregó el balón a Correa, que se deshizo de Demiral con un par de fintas y batió a Szczesny.

El golpe, sin embargo, sirvió para despertar a la Vecchia Signora, que se agarró totalmente a Morata. El exatlético primero rozó el empate con un testarazo y, poco después, firmó su undécima asistencia en este curso, poniendo a Rabiot solo delante de Reina. El mediocampista puso las tablas fulminando al portero en su palo, y a partir de ahí la Juve no dejó de crecer.

Un cabezazo al larguero de Milinkovic-Savic, tras un gran centro de Luis Alberto, fue la última señal de los biancocelesti, que encajaron el 2-1 con un contragolpe armado por Chiesa y finalizado por Morata. Era el 57′, y dos minutos después el punta completó su doblete realizando un penalti forzado por Ramsey, tras un golpe de Milinkovic-Savic. Con este tanto, el delantero ya suma 16 en este curso.

El 3-1 en el marcador desató a la mejor versión de la Juve, que gestionó el ritmo de juego sin apuros. Y Pirlo, además, pudo darle 20 minutos para coger ritmo a Arthur, que volvió tras un mes de sufrimiento por su calcificación, McKennie y Cristiano. El ‘Maestro’ fue valiente, pero tuvo razón. Y ya puede pensar en el Oporto.