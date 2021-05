Josef Martínez marcó su primer gol tras un año de ausencia

El atacante venezolano Josef Martínez marcó un gol este domingo, luego de sufrir una terrible lesión de rodilla que lo alejó de las canchas por un año, para darle la ventaja a Atlanta United en su visita al Inter Miami, dentro de la cuarta fecha de la Major League Soccer (MLS).

El gol del criollo llegó al minuto 9 del compromiso que quedó 1-1.

The moment we all have been waiting for 😤 pic.twitter.com/P6FKoHD1mV

— Atlanta United FC (@ATLUTD) May 9, 2021