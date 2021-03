Grenddy Perozo se incorpora al Monagas SC

El experimentando vinotinto, Grenddy Perozo, firmó por una temporada con el Monagas SC este miércoles y encamina al azulgrana su liderazgo y compromiso para dejar al club como otro de los distinguidos equipos del FutVe de la venidera temporada 2021 a candidato al título.

“El año pasado por cosas de la vida no pude estar con Monagas, pero sin duda alguna el tiempo de Dios es perfecto, quizás no era el momento, ahora estoy acá, he tenido un gran recibimiento. Conozco al cuerpo técnico desde hace mucho tiempo, me siento como en casa y así me ha hecho sentir la directiva”, expresó el futbolista de 35 años.

El defensor, conocido como “El Kaiser de los haticos”, arriba a la oncena oriental proveniente del Atlético Venezuela donde perduró tan solo una temporada, tal y como señaló el diario Lider.

Con la incorporación del zuliano, son doce las contrataciones realizadas por la divisa azul grana para la edición 2021 de la Liga FutVe, como parte de la reestructuración por la que atraviesa la institución desde las bases hasta el primer equipo.

Tras su reencuentro con “el Arquitecto”, Jhonny Ferreira, luego de compartir durante un exitoso 2019 en Carabobo FC, el ex Ajaccio francés informó que la presencia del estratega jugó un papel importante en las negociaciones para aterrizar en tierras monaguenses.

“Creo ciegamente en la capacidad de Jhonny (Ferreira) y su equipo de trabajo, de la forma que trabaja y hace las cosas, eso fue un punto a favor para decidir venir al club, al igual que la calidad de los jugadores que se quedaron, como Óscar (González), referente del equipo, los jóvenes, también los que se han ido sumando”, argumentó el ex Zulia FC.

Trujillanos, Italmaracaibo, Deportivo Anzoátegui, Boyacá Chicó (Colombia), Olimpo (Argentina), Deportivo Táchira, AC. Ajaccio (Francia), Atlético Clube de Portugal, Sport Boys (Bolivia), Zulia FC, Carabobo FC y Atlético Venezuela son parte de las instituciones que ha formado parte el zaguero marabino con una amplia trayectoria en el FutVe y con pasado en la selección nacional.