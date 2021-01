Frank Lampard, despedido

El Chelsea ha despedido a Frank Lampard, tal y como había adelantado The Telegraph. Hasta aquí ha durado la etapa del ex capitán ‘blue’ en el banquillo de Stamford Bridge, donde se sentó por primera vez hace un año y medio. Así reza el comunicado publicado en los medios oficiales del club:

“Esta ha sido una decisión muy difícil, y no una que el propietario y la Junta hayan tomado a la ligera. Estamos agradecidos a Frank por lo que ha logrado en su tiempo como entrenador principal del club. Sin embargo, los resultados y actuaciones recientes no han cumplido las expectativas del club, dejándolo en la mitad de la tabla sin un camino claro hacia una mejora sostenida. Nunca puede haber un buen momento para separarse de una leyenda del club como Frank, pero después de una larga deliberación y consideración se decidió que era necesario un cambio ahora, para dar tiempo al club a mejorar las actuaciones y resultados de esta temporada”.

“Icono del club”

Además, Roman Abramovich, dueño del club, ha añadido: “Esta fue una decisión muy difícil para el club, sobre todo porque tengo una excelente relación personal con Frank y le tengo el mayor respeto. Es un hombre de gran integridad y tiene la más alta ética de trabajo. Sin embargo, en las circunstancias actuales creemos que lo mejor es cambiar de dirección. En nombre de todos en el club, la Junta y personalmente, me gustaría agradecer a Frank por su trabajo como entrenador principal y desearle mucho éxito en el futuro. Es un importante icono de este gran club y su estatus aquí no ha disminuido. Siempre será bienvenido en Stamford Bridge”.

El Chelsea es noveno en la Premier League a cuatro puntos de los puestos europeos, por lo que los resultados ligueros han golpeado en la confianza de una hinchada que no consigue entusiasmarse con el rendimiento del equipo, a pesar de haber gastado más de 250 millones en traspasos este pasado verano.

Según la noticia publicada en The Telegraph, los futbolistas del Chelsea no irán a entrenar hasta esta tarde, ya que esperaban que el despido de de Lampard se realizase por la mañana, como así ha sido. El exjugador legendario del club londinense abandonará al Chelsea con la peor proporción de puntos por partido de la Premier League de cualquier entrenador con Roman Abramovich: 1,67 de media.

El relevo, decidido

Thomas Tuchel el ex entrenador del Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, que fue finalista de la Champions la temporada pasada con el club parisino, estaría ya en negociaciones avanzadas con los blues para coger las riendas cuanto antes, pues lo apretado del calendario dicta un nuevo partido para este mismo miércoles ante el Wolves.

El objetivo, ahora que marchan novenos tras cinco derrotas en las últimas ocho jornadas, es llegar a clasificarse para la próxima Champions League, algo mucho más complicado de lo que parece viendo lo competida que está este año la Premier. Tuchel tendrá, por tanto, la misión de recortar los cinco puntos que separan ahora mismo a los londinenses de la cuarta plaza, pero también se le exigirá que saque lo mejor de unos fichajes que el verano pasado costaron más de 200 millones de euros.

El rendimiento entre ellos es, de momento, desigual, pero Tuchel, que tiene experiencia sacando lo mejor de los más jóvenes, como ya demostró en el Borussia Dortmund, parece el entrenador más capacitado ahora mismo en el mercado para lo que quieren los blues. Uno de los que pueden verse más beneficiados por su llegada es Christian Pulisic, quien viene dejando buenas sensaciones y quien ya elogió al germano en 2017: “Le estoy tremendamente agradecido por todo lo que hizo por mí. Siempre me dio oportunidades y creyó en mis capacidades”.

Tuchel siempre ha sido objeto de deseo de Abramovich. Además, su relación con los jugadores alemanes fichados por el Chelsea es muy buena. Es el caso de Werner y Havertz, dos de las piezas clave en el nuevo proyecto regenerado del club londinense.

Carta abierta de Lampard

“Ha sido un gran privilegio y un honor dirigir al Chelsea, un club que ha sido una parte muy importante de mi vida durante mucho tiempo.

Primero de todo, me gustaría dar gracias a la afición por su increíble apoyo que he recibido durante los últimos 18 meses. Espero que sepan todo lo que significa para mí. Cuando acepté el puesto entendí los desafíos a los que me enfrentaba en un tiempo de dificultad para el equipo. Estoy muy orgulloso de los logros que hemos conseguido, y también de los jugadores de la Academia que han dado el salto al primer equipo y han actuado muy bien. Son el futuro del equipo. Estoy decepcionado por no haber tenido el tiempo de llevar al equipo más arriba y al siguiente nivel.

Quiero dar las gracias a Mr. Abramovich, la directiva, los jugadores, mi equipo técnico y a todo el mundo por su duro trabajo y dedicación, especialmente en estos tiempos tan difíciles.

Deseo al equipo y el club todo los éxitos en el futuro“.

