Elecciones de la FVF serán en primera semana de mayo

El proceso electoral en la Federación Venezolana de Fútbol comenzó su marcha el pasado miércoles, cuando el presidente de la Junta de Normalización de la entidad, Laureano González, hizo la convocatoria oficial a participar en los comicios.

En el comunicado publicado por la FVF, González notificó legalmente a los clubes de fútbol, asociaciones, entidades profesionales, a los atletas, entrenadores y dirigentes activos, y a los colectivo reconocidos que a partir del 13 de enero quedó abierta “el Proceso Electoral en la Federación Venezolana de Fútbol”.

El próximo lunes la Comisión Electoral, presentará el Cronograma Electoral en el que se señalan las fechas exactas para inscribir e impugnar las candidaturas para los diferentes cargos de elección, y celebrar el proceso mismo de votación.

La elección de la nueva Junta Directiva, que asumirá la conducción de la entidad por el período 2021-2025, se realizará en la primera semana de mayo.

Por su parte, las Asociaciones son autónomas para realizar sus comicios, pero la Junta de Normalización solo reconocerá los procesos organizados a partir del 13 de enero, fecha en la que se abrió oficialmente el período electoral en la FVF.

Los clubes que no posean el certificado de inscripción en el Registro Nacional del Deporte del IND no podrán participar en las elecciones de las Asociaciones, so pena de que esos comicios sean impugnados.

Ocho Asociaciones de la FVF están ilegales, porque realizaron Asambleas con clubes que incumplían con los requisitos de la Ley del Deporte, y además carecen de la providencia administrativa que otorga el IND.

Líder en Deportes