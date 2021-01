Mahomes se mantiene en protocolo de conmoción cerebral

Los Kansas City Chiefs construyeron una defensiva y firmaron a un mariscal de campo de reserva que fue lo suficientemente bueno como para preservar una victoria.

Ahora, ¿son lo suficientemente buenos para ganar por sí mismos?

Los Chiefs, que perdieron a Patrick Mahomes por una conmoción cerebral en el tercer cuarto de la victoria en la ronda divisional del domingo sobre Cleveland, podrían tener que averiguarlo con sus esperanzas de títulos consecutivos de la AFC y una repetición del Super Bowl en juego.

Mahomes permaneció en el protocolo de conmociones cerebrales de la liga este lunes y el entrenador Andy Reid se negó a especular sobre cuándo será absuelto.

“Debido al protocolo, es una obviedad”, explicó Reid sobre la decisión, que no está en sus manos, sino en las de los médicos del equipo y los expertos externos. “Ni siquiera tienes que pensar en eso. Solo sigue adelante. Tienes una respuesta si está ahí y si no está ahí. No puedo darte una respuesta desde un punto de vista médico. No lo sé”.

Si Mahomes no puede jugar, el oficial de 35 años Chad Henne comenzaría contra Buffalo en el juego por el título de la AFC del domingo.

Henne se hizo cargo cuando Mahomes sufrió la conmoción cerebral con los Chiefs liderando 19-10, y terminó la serie al llevar a Kansas City a un gol de campo. Pero más memorables serán las dos jugadas que hizo en el último cuarto, cuando los Chiefs intentaban mantener una ventaja de 22-17 y agotar el reloj con la victoria.

En tercera y 14 en su propio territorio, Henne corrió hacia su izquierda y encontró un espacio abierto, luego sacrificó su cuerpo al lanzarse hacia el marcador de primer intento. Henne se quedó corto, y cuando Reid eligió ir a por ello en lugar de despejar, el entrenador puso el juego en sus manos al pedir una jugada de pase corto a Tyreek Hill que le dio a Kansas City un primer intento.

“Pensé que Chad jugó con gran compostura, particularmente para esa situación”, dijo Reid, “y para llegar a la última serie, esa gran carrera fue jugosa. Se quitó el polvo de esas viejas piernas, las movió un poco, se cortó un pelo, regresó e hizo un buen tiro a Tyreek para asegurarlo “.

Ese lanzamiento no hubiera sido posible sin la gran resistencia de la defensiva de Kansas City.

Después de permitir que los Browns convirtieran su propia cuarta oportunidad con 5:30 para el final, rellenaron a Nick Chubb y obligaron a Baker Mayfield a lanzar un incompleto. Y cuando derrotaron a Kareem Hunt en la siguiente jugada de pase en tercer intento, los Browns se vieron obligados a despejar con 4:23 por jugarse.

Nunca tuvieron otra oportunidad con el balón.

“Confían el uno en el otro para lograrlo”, dijo Reid. “Preferiría que no tuviera que ser así, mayores ventajas, pero la conclusión es que intentas ganar el partido de fútbol y lo haces de la mejor manera posible contra la mejor competencia de esta liga. A veces tienes que agacharte, adentrarte un poco más, y realmente, sea cual sea el término, entrar y usar esa fortaleza intestinal para superar la joroba”.