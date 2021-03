FundaUAM tendrá su equipo en la tercera división

Ana Clara Barboza, aprovechó la ocasión para informar que FundaUAM, no tiene vinculación con el desaparecido equipo Unión Atlético Maracaibo. “Hemos trabajado con el fútbol base desde hace 15 años como Fundación, pero no somos los mismos del equipo que marcó una época importante en el fútbol regional y nacional, no es la misma junta directiva, ni cuerpo técnico"