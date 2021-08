Fraser-Pryce se robó el show en los 100m de la Liga Diamante

La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce fue protagonista en la Liga Diamante este jueves en Suiza, tras ganar los 100 metros con el tercer mejor crono de todos los tiempos.

Fraser-Pryce de 34 años, ganó los 100 metros en Lausana con un tiempo de 10 segundos y 60 centésimas.

La campeona olímpica de 2008 y 2012 en la línea recta, y plata en Tokio-2020, consiguió su mejor crono personal en la distancia y el tercero de todos los tiempos, cinco días después de que Thompson-Herah firmara el segundo mejor de la historia en Eugene (Estados Unidos), con 10.54, tal y como refirió AFP.

“He tenido muy buenas sensaciones. Estoy feliz por haber sido capaz de conseguir esto. He continuado trabajando bien, carrera a carrera. He creído en mí y esta noche me voy con un récord personal. Sabía que podía hacerlo, pese a que el viento esta noche era muy fresco”, afirmó Fraser-Pryce.

Thompson-Herah, triple campeona olímpica en Tokio (100, 200 y 4×100 metros) fue segunda en la ciudad suiza con un tiempo de 10.64, el octavo mejor de la historia.

Las dos velocistas jamaicanas aspiran sin complejos al viejo récord del mundo de la estadounidense Florence Griffith-Joyner (10.49 en 1988), que durante mucho tiempo se consideró inalcanzable.

Ambas tienen una nueva oportunidad el sábado en París, donde volverán a enfrentarse, en una nueva reunión de la Liga de Diamante.