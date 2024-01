Fórmula 1 rechaza la entrada del equipo Andretti en 2025

Después de haber obtenido la aceptación de la FIA, los planes del equipo Andretti para participar en la Fórmula 1 sufrieron un duro revés, y es que la Fórmula One Management (FOM) negó la solicitud de ingreso de los norteamericanos para 2025.

Dentro de la decisión publicada por la F1, consideran que los estadounidenses no serían lo suficientemente competitivos, y piensan que no podrían construir un monoplaza para 2025 y otro nuevo para 2026, año en que comenzará un nuevo reglamento técnico.

En una de las frases más notorias en el escrito publicado por la FOM, resalta la apreciación de que “ahora mismo la F1 aportaría más a Andretti que Andretti a la F1”.

El pasado octubre, la FIA, encabezada por Mohammed Ben Sulayem, dio luz verde a la propuesta de Michael Andretti en su intención de entrar a la categoría reina de la velocidad mundial.

Andretti ya sabe lo que es ser un equipo exitoso en competiciones como IndyCar, Fórmula E, resistencia o Supercars, y el padre de Michael, Mario Andretti, se proclamó campeón de Fórmula 1 como piloto en 1978, y quien manifestó estar "devastado".

I'm devastated. I won't say anything else because I can't find any other words besides devastated. pic.twitter.com/UaFBC5n9qF

— Mario Andretti (@MarioAndretti) January 31, 2024