Filis contratan a Dave Dombrowski

Dave Dombrowski será el nuevo presidente del departamento de operaciones de béisbol de los Filis, anunció el club el viernes y fue reportasdo por MLB.

Durante los últimos meses, los Filis se habían dedicado a buscar a un reemplazo para el gerente general Matt Klentak, quien fue reasignado el 3 de octubre tras no lograr que los Filis llegaran a la postemporada ni tuvieran una campaña con récord ganador durante sus cinco años al mando.

Dombrowski no se perfilaba como candidato para el puesto tras decirle a The Athletic el mes pasado que no tenía intenciones de incorporarse a un equipo de Grandes Ligas y que en lugar de ello, pretendía enfocarse en llevar una franquicia de Grandes Ligas a la ciudad de Nashville. Pero los Filis convencieron a Dombrowski a ir a Filadelfia, que desde el 2011 no ha tenido una temporada ganadora ni ha disputado un juego de playoffs.