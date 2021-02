Fernando Tatis Jr. firma contrato récord en la MLB

Fernando Tatis ha ayudado a que el béisbol vuelva a ser divertido en San Diego.

Como retribución, los Padres han accedido a firmar con el espectacular campo corto un convenio por 14 años y 340 millones de dólares, que mantendría al dominicano en San Diego hasta que cumpla 35 años, de acuerdo con dos personas cercanas a la situación.

Las dos fuentes hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas este miércoles por la noche, debido a que el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.

Sería el contrato más largo firmado en la historia de las Grandes Ligas. Giancarlo Staton, ahora con los Yanquis, firmó por 13 años con Miami en 2015. Bryce Harper suscribió un convenio por 13 años con Filadelfia en 2019. Tatis, de 22 años, se ha transformado en un superastro en menos de dos temporadas completas con los Padres. Ha bateado para .301, con 39 jonrones, 98 producidas y 27 robos en 143 juegos.

Ayudó en 2020 a que San Diego cortara una sequía de 13 años sin avanzar a los playoffs. Los Padres ganaron una serie de comodín ante los Cardenales de San Luis, antes de ser barridos en la divisional por los Dodgers de Los Ángeles, eventuales campeones de la Serie Mundial.

Tatis ha emergido rápidamente como uno de los rostros más reconocidos del béisbol. Se destaca por su sonrisa constante, sus rastas teñidas de rubio que sobresalen por debajo de su gorra, su uniforme normalmente cubierto de tierra como resultado de la forma temeraria en la que juega, así como sus bailes en la cueva tras conectar algún jonrón. El pelotero se crio prácticamente dentro del béisbol. Su padre homónimo jugó 11 campañas en las mayores.

Tatis proviene de San Pedro de Macorís, conocida como cuna de grandes campo cortos.

San Diego subió a Tatis a las mayores en el día inaugural de la campaña de 2019, renunciando a demorarle la agencia libre haciéndole esperar unas semanas más — realidad actual que han tenido que pasar jóvenes estrellas como Kris Bryant con los Cachorros de Chicago y Harper con los Nacionales de Washington.

Tatis llevaba dos años de servicio e iba a ser elegible para el arbitraje salarial por primera vez el próximo receso invernal. El acuerdo podría costarle dinero si mantiene su actual trayectoria. Su salario promedio anual de 24,29 millones.

Tatis disputó apenas 84 juegos en 2019 antes de quedar fuera por una reacción de estrés en la parte baja de la espalda. De todas formas quedó tercero en la votación del Novato del Año de la Liga Nacional. Bateó para .277 con 17 jonrones y 45 impulsadas en 59 juegos el año pasado.