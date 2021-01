Félix Hernández y Yusmeiro Petit señalados de usar una sustancia ilegal para mejorar el agarre de la pelota

Brian “Bubba” Harkins, ex gerente de Club House de los Angelinos de los Ángeles, ha señalado de manera abierta a unos 19 peloteros de gran nivel en las mayores, entre los cuales se encuentran los lanzadores venezolanos Félix Hernández, Yusmeiro Petit y José Suárez, de usar una sustancia prohibida para mejorar su desempeño a la hora de lanzar.

Harkins, despedido por los serafines en marzo del año pasado ha utilizado esta información con ayuda de sus abogados para beneficiar su caso, el cual señala un despido injustificado por parte de los nativos de LA.

La sustancia que genera el despido y actual debate resulta ilegal y mejora el agarre de la pelota al momento de lanzar. Bubba señaló a Gerrit Cole, Justin Verlander, Edwin Jackson, Max Scherzer, Corey Kluber, Joba Chamberlain, Adam Wainwright, Tyler Chatwood, Troy Percival, Cam Bedrosian, Keynan Middleton, Luke Bard, Matt Andriese, Dylan Peters, Kaleb Cowart, Dylan Bundy y los venezolanos que ya señalamos.

La sustancia ilegal está hecha de resina y alquitrán de pino. Inicialmente fue elaborada para el cerrador Troy Percival hace más de 20 años.

La MLB y los Angelinos declinaron hacer comentarios.

La sustancia ilegal, según los abogados de Bubba, era usada comúnmente en el bullpen de los Angelinos y era una práctica aceptada por muchos lanzadores.

Según lo publicado en Los Ángeles Times, los abogados consideran que su despido fue injustificado y que nadie más ha sido castigado en el béisbol para frenar la práctica. “La MLB y los Angelinos han creado artificialmente un escándalo de una sola persona y, al hacerlo, han evitado disciplinar a los jugadores, a los que protegen repetidamente de la violación de las reglas”, señalaron.

Un mensaje de texto del lanzador Gerrit Cole, fechado el 17 de enero de 2019, fue presentado como evidencia. “Hola Bubba, soy Gerrit Cole. Me preguntaba si podrías ayudarme con esta situación difícil [emoji de cara de guiño]. No te vemos hasta mayo, pero tenemos algunos juegos de carretera en abril en lugares de clima frío. Lo que tuve el año pasado se para cuando hace frío…”.

