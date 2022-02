Federación Francesa de Fútbol a favor de excluir a Rusia del Mundial

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, se mostró este domingo favorable a excluir a Rusia del mundial de fútbol que se disputará este año en Qatar.

"Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo mundial. Es mi primer impulso", señaló Le Graët en unas declaraciones al diario Le Parisien.

El dirigente del fútbol francés recordó que "habitualmente", el deporte sirve para "reconciliar a los pueblos y calmar las tensiones. Pero esto va demasiado lejos", dijo en referencia a la invasión rusa de Ucrania.

"El mundo del deporte, en particular el del fútbol, no puede permanecer neutral. Yo no me opondría, desde luego, a una exclusión de Rusia" del mundial, afirmó.