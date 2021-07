Falsificación de test de Covid genera caos en Maracaná poco antes de final Copa América

A pocas horas de la final de la Copa América que enfrentará a las selecciones de Brasil y Argentina en Río de Janeiro la falsificación de pruebas PCR de Covid-19 entre los espectadores generó confusión en la entrada del estadio de Maracaná.

Los 4.400 espectadores autorizados a entrar en el estadio, debido a las limitaciones impuestas por la pandemia, tenían que presentar un test de laboratorio negativo, pero la Conmebol detectó “una considerable cantidad de pruebas fraudulentas” entre las personas acreditadas, tanto en la tribuna brasileña como en la argentina.

Los controles se redoblaron, y los espectadores entraban en cuentagotas, dado que la revisión de los documentos empezó a ser más exhaustivo, lo que provocó colas y aglomeraciones en la verja de entrada.

No hubo muy buena organización, me imagino que fue un caos montarlo todo en tan poco tiempo. Nos dijeron que no íbamos a poder entrar y casi nos morimos pero al final aquí estamos”, comentaba a Sputnik Ayelén Segura, una argentina residente en Búzios (a pocas horas de Río) que acudió a ver la final con dos amigos.