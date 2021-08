Fabio Quartararo se llevó el GP de Gran Bretaña

Aleix Espargaró aguantó tras el rebufo de la Suzuki de Rins, en tanto que por detrás se les fue acercando Jack Miller, que se enganchó a ellos a menos de cuatro vueltas del final para dirimir entre ellos el resto de peldaños del podio, el primero de los cuales fue para Rins, con Espargaró tercero tras unos bonitos y espectaculares adelantamientos entre él y Miller.

Pol Espargaró acabó en la quinta posición, con Iker Lecuona (KTM RC 16) séptimo, Alex Márquez octavo y Joan Mir noveno.

It was never in doubt! 😎@FabioQ20 delivers a hammer blow in Silverstone! 👊#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/yrvVomAEZS

