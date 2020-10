Everton cae 2-0 ante Southampton pero se mantiene como líder

El Southampton tiene dos caras y generalmente depende de la que ponga Danny Ings. Si el delantero pasa desapercibido, se intuye tristeza. Pero si Ings responde, si es protagonista y se crece, a los ‘Saints’ se les dibuja una sonrisa que les convierte en un equipo muy atractivo de ver y en un rival muy complicado.

Ings fue todo lo anterior contra el Everton, y una cosa más: asistente. De sus botas salieron dos pases de gol regalados para sus compañeros. En el primero, Ward-Prowse recibió un balón filtrado en el área y definió con la derecha al palo largo de Pickford. En el segundo, Ings protegió el balón en la banda, encontró un espacio para sacar el centro con la izquierda y Che Adams recogió la pelota en el segundo palo para hacer el 2-0.

Además, sin contar las asistencias, son cuatro goles los que suma Ings en este Southampton, que se coloca quinto de forma temporal. Los de Hassenhütl tienen 10 puntos, uno más, por ejemplo, que el Chelsea, Leicester y Arsenal, al menos por unas horas. Tres puntos por delante sigue el Everton de Ancelotti, que cayó por primera vez en esta Premier League después de cinco partidos invicto.

No fue la tarde para Calvert Lewin. El delantero de moda en la Premier League estuvo desaparecido durante todo el partido. Tampoco pudo brillar James, salvo contados detalles en el primer tiempo. El colombiano fue duda para el encuentro hasta que Ancelotti confirmó en la previa que su lesión de la semana pasada no era para tanto y fue titular. El Everton tiene una alineación magnífica, pero se tambalea en su fondo de armario. Por si fuera poco, en la segunda mitad fue expulsado Digné por una durísima entrada a Walker-Peters. La ocasión más clara fue un disparo al larguero de Sigurdsson, pero nada pudieron hacer ante la mejor versión del Southampton y de Danny Ings, tal y como publicó AS.