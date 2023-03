Ethan Salas, el venezolano más joven en debutar en la Liga Cactus

Solo los superdotados tienen el talento para debutar en una organización de Grandes Ligas a los 16 años. Entre los elegidos, se encuentra Ethan Salas, quien vio acción con los Padres de San Diego en el Spring Training.

El nacido en 2006 se puso los spikes en el duelo frente a los Chicago White Sox disputado este sábado 11 de marzo con marcador final de 6-5 a favor de los californianos.

Forget spring break. Ethan Salas, all of 16 years old, took a trip to Major League Spring Training.

The @Padres' No. 3 prospect, who signed for $5.6 million in January, made his Cactus League debut: https://t.co/Ub0WOfjWVZ pic.twitter.com/aNYcmb1oU9

