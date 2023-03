Estados Unidos acaba con el sueño venezolano; Trea Turner fue el héroe

El "Dream Team" venció 9-7 a la Selección de Venezuela este sábado 18 en el duelo correspondiente a los cuartos de final de Clásico Mundial de Béisbol 2023 para avanzar a la siguiente fase del torneo.

El jardinero de los Astros de Houston, Trea Turner decidió el juego con un Grand Slam en el octavo inning cuando los criollos dominaban las acciones.

Las aspiraciones del Team Béisbol Venezuela se vieron rápidamente reducidas cuando Estados Unidos vapuleó al abridor Martín Pérez. Un ramillete de tres carreras en la primera entrada puso cuesta arriba el juego.

Pérez solo completó un tercio de entrada en las que permitió cinco hits, tres rayitas, sin ponches ni boletos negociados.

Venezuela respondió al cierre del primer acto con jonrón de Arráez con “Astroboy” corriendo en los senderos. El envión anímico era de los criollos, pero Lance Lynn supo controlar a sus rivales desde ese batazo.

El lanzador de los Chicago White Sox trabajó por espacio de 4.0 episodios con dos abanicados, una boleto negociado, cuatros indiscutibles y dos carreras permitidas.

Errores consecutivos de Altuve y Giménez complicaron la cuarta entrada, lo que provocó la cuarta carrera del “Dream Team” con un fly de sacrificio de Betts.

En el quinto, cuando todo apuntaba a un inning tranquilo, Kyle Tucker se fue para calle (HR solo) ante García para poner el 5-2. Esas dos anotaciones fueron a la cuenta de Luis García con otro relevo destacado (4.0 episodios, 4 hits, 2 rayitas).

Ese estacazo podría ser un balde de agua fría para cualquier equipo, pero no para Venezuela. La Selección Nacional respondió en el cierre de la entrada con un rally ante un descontrolado Bard para voltear el juego.

Boleto a Gleyber, sencillo de Giménez y Altuve, golpeado, llenaron las bases. La tercera rayita entró de caballito, la cuarta por jugada de selección tras un rolling atravesado de Arráez y las emociones a mil.

Después apareció Pérez con doble al izquierdo para que Renjifo anotara, y Arráez que se movió hasta tercera, sería llevado al plato por fly de sacrificio de “El Abusador”. El Team Béisbol Venezuela se iba arriba en la pizarra 6-5.

Arráez, volvería a irse para la calle en el cierre del séptimo de la suerte 7-5. Esta es la primera vez que el inicialista de los Mellizos de Minnesota pega dos jonrones en un duelo.

En el octavo, Quijada estuvo peleado con la zona de strike, hasta el punto de llenar las almohadillas. Turner, MVP del juego voltearía el encuentro con Grand Slam ante "El Pupilo" Bracho 9-7 definitivo.

TREA TURNER GRAND SLAM!!!

ARE YOU KIDDING ME?!?!

📺: WBC on FOX pic.twitter.com/G4l6nwsH9Y

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 19, 2023