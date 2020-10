Esposa de Omar Vizquel lo acusa de violencia doméstica: “Estoy en proceso de divorcio”

La esposa de Omar Vizquel lo acusó de violencia doméstica durante una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram. Aunque no brindó mayores detalles del caso por recomendación de sus abogados, aseguró que lo hará.

Blanca García aseguró que el expelotero perdió su trabajo en Medias Blancas de Chicago por este motivo.

“Estoy en un proceso de divorcio donde el señor pretende que yo me calle la boca para no dañarle su carrera, para no dañarle su Salón de la Fama. Él jamás pensó en mí, en mi bienestar, yo era su trofeo. Me cortó todos mis sueños y mis esperanzas”, expresó.

Agregó que Vizquel no la dejó trabajar y que solo le daba “migajas de dinero” porque no dejó de mantener económicamente a su exesposa, Nicole.

La mujer reveló algunos presuntos detalles de la relación donde dijo que ella era un trofeo y un llavero. No obstante, estaba profundamente triste por toda la situación, pero no podía alzar su voz.

“Yo era su trofeo, su llavero. Me exigía que fuera a todos lados y yo, por no molestarlo y pagar las consecuencias, tenía que aceptar con unas sonrisas, bien vestida y arreglada, cuando lo único que quería era llorar como una bolita y quedarme en la cama y llorar, pero no era una opción para mi”, lamentó.