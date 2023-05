Erling Haaland es elegido como mejor jugador de la Temporada

El futbolista obtuvo el 80 % de los votos emitidos por más de 400 miembros de la FWA, reseñó Líder en Deportes.

Actualmente tiene el récord de 51 goles en solo 45 partidos en todas las competiciones de esta temporada, más que cualquier jugador de la Premier League.

En segundo lugar quedó el internacional inglés Bukayo Saka, extremo del Arsenal, y en tercero el también noruego Martin Odegaard, mediocampista de los ‘gunners’, quien superó finalmente al belga Kevin de Bruyne (Manchester City) y a Marcus Rashford (Manchester United).

Tras saber la noticia Haaland elogió el importante papel de sus compañeros, Guardiola y su cuerpo técnico en lo que ha sido su adaptación al City.

“Ganar el Football Writers Award en mi primera temporada en el fútbol inglés es un honor”, declaró Haaland.

También indicó que: “Intento cada día dar lo mejor de mí mismo, y recibir este reconocimiento significa mucho para mí”, continuó.

.@ErlingHaaland is the FWA Footballer of the Year! 🌟

Congratulations, Erling! 🙌 pic.twitter.com/bOnB3pMnVe

— Manchester City (@ManCity) May 12, 2023