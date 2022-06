Entre lágrimas y en muletas se despidió Zverev del juego contra Nadal

El alemán Alexander Zverev fue sacado en silla de ruedas de la pista central de Roland Garros, durante el segundo set, tras torcerse un tobillo derecho en la semifinal que jugaba contra el español Rafael Nadal, que pasó a la final.

Los gritos de dolor de Zverev estremecieron a los asistentes a la pista francesa y a todos los espectadores que veían el partido desde su casa justo cuando se cumplían tres horas de partido y era 6-6 en el segundo set.

El tenista fue atendido de inmediato y sacado de la Philippe Chatrier en silla de ruedas, con la incógnita de si podía continuar el encuentro.

Minutos después, Zverev regresó con muletas para despedirse de su compañero español y del público en general.

A través de un megáfono se anuncia que Nadal gana la semifinal.

A look at Zverev's fall against Nadal. Incredible display of tennis from both sides coming to an abrupt end. Tennis gods, please let him be alright. 🙏 pic.twitter.com/v9SyDqZbY8

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2022