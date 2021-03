Elvis Andrus quiere luchar por llegar a playoffs

Entre los jugadores que más se han acercado a Andrus en el campamento están Chapman y el dominicano Ramón Laureano. La mayoría de las preguntas ha sido sobre corrido y robo de bases, un departamento en el que Andrus, quien se ha robado 305 bases en su carrera, ha tenido éxito.

“Eso es algo que noté. Quieren robar bases”, dijo Andrus. “Gente como Laureano, Champan y el resto de los muchachos. Les dije que no es tan difícil. Robar bases no es física cuántica. Les dije que me voy a asegurar de que roben bases. Sólo tienen que mantenerse sanos”.