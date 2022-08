Elvis Andrus es dejado en libertad por los Atléticos de Oakland

Los Atléticos de Oakland anunciaron este miércoles que dejan en libertad al campocorto Elvis Andrus. La decisión de los O´s de salirse del contrato del criollo llega cuando se encontraba en su último año con la organización.

El corte de Andrus es una sorpresa para los medios especializados y es reseñado como parte de los recientes movimientos en el róster de Oakland.

Otra modificación son el llamado a Grandes Ligas desde la sucursal triple A Las Vegas a Sheldon Neuse, quien ocupará el puesto dejado por el venezolano.

Recientemente el parador en corto había mostrado su malestar por su recorte en el diamante, ya que se consideraba un jugador de todos los días para el equipo en que esté.

"Todo el mundo sabe que soy un jugador de todos los días, no es divertida esta situación, estoy molesto, pero mi objetivo es mantenerme positivo y esperar mi turno", declaró el criollo.

