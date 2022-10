El VAR rescató la victoria y el liderato del Arsenal

Con un tanto de Buyako Saka, el Arsenal se llevó los tres puntos del estadio del Leeds United en un partido eterno, marcado por un apagón que retrasó tres cuartos de hora el inicio del choque y en el que el VAR salvó al cuadro ‘gunner’ tras anular un gol y un penalti que podrían haber dejado sin liderato a los hombres de Mikel Arteta.

Con sólo una derrota en toda la temporada (frente al Manchester United), el Arsenal se enfrentó a un reto importante en su visita a Elland Road, un equipo correoso con jugadores con calidad contrastada capaces esta temporada de lo mejor y de lo peor.

