El Sevilla no reservará a ningún jugador contra el Chelsea, dice DT

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, no tiene previsto dar descanso a ningún jugador para el partido del miércoles de la Liga de Campeones contra Chelsea, por más que su equipo ya se haya clasificado para la fase eliminatoria y tenga pendiente un partido de liga contra el Real Madrid el próximo fin de semana.

Aunque los dos equipos están empatados a 10 puntos en la clasificación y tienen garantizado el pase a la siguiente ronda, el ganador del partido del miércoles en el estadio Sánchez Pizjuán se asegurará el primer puesto del Grupo E y ser cabeza de serie del sorteo de octavos de final.

Lopetegui dijo que todavía espera poder contar con los delanteros Luuk de Jong y Lucas Ocampos, que no se entrenaron el martes, mientras que se quedará sin el portero titular Bono y el delantero Carlos Fernández debido a que dieron positivo por COVID-19, además de los lesionados centrocampistas Marcos Acuña y Suso.

Después de enfrentarse al Chelsea, el Sevilla recibirá el sábado al Madrid, el vigente campeón de la Liga.

“Mañana tenemos otro entrenamiento por la mañana y veremos si somos capaces de meter en la convocatoria a un par de jugadores (De Jong y Ocampos) que hoy no han podido entrenar. Por lo demás, no recuperamos a nadie, lo que quiero es no perder a nadie”, dijo Lopetegui en una conferencia de prensa el martes