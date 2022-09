El Manchester United completa el fichaje del brasileño Antony

El Manchester United anunció este jueves el fichaje del brasileño Antony, por el que pagó 100 millones de euros al Ajax de Ámsterdam.

Antony firmó un contrato hasta 2027, con opción a un año adicional, después de haber disputado 134 partidos para el Ajax, en los que ha marcado 31 goles y dado 27 asistencias.

En su palmarés destacan dos ligas holandesas así como la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

It's days like this that make us understand that it was all worth it, that every dream was never in vain!! Today I arrive at the biggest club in England, one of the biggest in the world and I just have to thank everyone who was part of this journey! (…) @ManUtd pic.twitter.com/2F94fPcOJd

— Antony Santos (@antony00) September 1, 2022