El Madrid aspira ingresar 100 millones por cuatro jugadores

Un éxito. Sólo así puede calificarse la Operación Salida del Madrid realizada en un mercado seriamente afectado por la crisis. Además del dinero recaudado por las ventas (40 más cinco en objetivos de Achraf y 15 de Óscar), la entidad también se ve favorecida por la rebaja en la masa salarial (ahora de 283 millones para la primera plantilla). Y Zidane respira porque ya no tendrá que hacer convocatorias dejando a siete u ocho jugadores fuera, con el consiguiente malestar que contagia al vestuario.

El Real Madrid terminó la pasada campaña con 26 jugadores en plantilla y once cedidos. En total, tenía 37 jugadores en nómina. Ayer se confirmó oficialmente la cesión de Brahim al Milán y la salida de James al Everton (ayer pasó el reconocimiento médico) está sólo pendiente de anunciarzse. El acelerón lo completa Ceballos, cuya cesión al Arsenal es un hecho desde hace días aunque aún no se haya oficializado. Tras ellos, el Madrid aún aspira a que salgan cuatro futbolistas más. Son, probablemente, los más complicados porque en la mayoría de los casos (Bale, Reguilón, Mariano y Mayoral) se intenta una venta para hacer caja. Y hay una excepción, Lucas Vázquez. El Madrid querría venderlo si llega una buena oferta, pero el gallego no tiene intención de moverse… En esas cuatro ventas que aún están por hacerse (Bale, Mariano, Mayoral y Reguilón) el Madrid aspira a recaudar 100M€ más.