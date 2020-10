El Granada de Machís y Herrera debuta en fase de grupos de Europa League

EI Granada se vuelve a citar con la historia y es la cuarta ocasión en lo que llevamos de temporada. Las tres primeras fueron en las previas de la Europa League, que pasó con solvencia (Teuta, Locomotive Tiflis y Malmoe) para llegar a su debut de esta tarde en la fase de grupos. En frente estará un grande de Europa, el PSV. El conjunto holandés es campeón de Europa y de la UEFA, entre otros títulos, y será la verdadera piedra en el zapato de un Granada novato en Europa. Pero que eso no nos lleve a engaños. El equipo de Martínez parece un veterano, al menos a la hora de competir, algo que lleva hasta el extremo.

Ambos conjuntos han comenzado el curso con similitudes. Los dos llegan a la cita en un estado de forma envidiable. El PSV no conoce la derrota en lo que lleva de campaña, es líder de la Eredivisie y sólo ha cedido un empate en siete partidos. Por su parte, el cuadro nazarí es sexto en Liga con un punto y un partido menos que el líder y únicamente ha perdido frente al Atlético (6-1) en un choque en el que los andaluces estaban más pendientes del vital encuentro en Malmoe que de lo que ocurría en el Wanda.

Pero es que además los dos tienen bajas para el encuentro por el Covid-19. Por la parte holandesa este miércoles se supo que dos de los pilares del equipo, el mediocentro Rosario y su máximo goleador Gakpo, no podrán estar por ser positivo. También su meta suplente, Delaghen. Además, el central Teze y el delantero Zahavi, pese a que se entrenaron ayer tras superar el virus, son duda. Sí estará su último refuerzo de lujo, el campeón del mundo Mario Gotze.

Mientras, el Granada no contará con Soldado, que también dio positivo el martes. El jugador con más experiencia en Europa del equipo no estará en la primera batalla nazarí en la Europa League. Su puesto lo ocupará Jorge Molina, con partidos en sus piernas en la competición. Pero no es la única ausencia nazarí. Duarte y Víctor Díaz, habituales en el once, también se han quedado en casa por lesión. Mientras quienes si serán de la de la partida, los venezolanos Darwin Machís quien ya arrastra 2 goles de la fase previa y Yangel Herrera que viene de dar el triunfo a los rojiblancos y suma cinco dianas en la campaña.

Pese a todo, Martínez no quiere excusas y ya ha anunciado que su equipo competirá como lleva haciendo desde que se sentó en el banquillo andaluz. Empieza la verdadera batalla en Europa para el Granada.