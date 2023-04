El defensa venezolano Andrés Tuñez anunció su retiro del fútbol profesional

El central hispano-venezolano Andrés Túñez, actual jugador del BG Pathum United de Tailandia, anunció a través de una carta en redes sociales su retirada del fútbol profesional y este próximo 20 de mayo jugará su último partido en la final de la Rev Cup.

“Estamos en la final. El 20 de mayo jugamos la final de la Revo Cup y será un partido muy especial para mí, porque será el último de mi carrera futbolística”, escribió en sus redes sociales.

El oriundo de Caracas, pero criado en Ortoño, La Coruña deja el fútbol con 36 años, después de pasar por equipos como el Celta de Vigo, Beitar Jerusalén, Buriram United F. C. y Elche C.F.

En su carrera a nivel clubes tuvo una destacada participación con los “Célticos” en 2012, cuando logró el ascenso a Primera División del equipo.

“Me toca cerrar una etapa increíble de 9 años por Tailandia pero todavía nos quedan partidos antes de eso”, comunicó el jugador.

El internacional con la Vinotinto reveló que dejó de ir a la selección para “evitar largos viajes”, luego de que a su madre la diagnosticaran cáncer.

“A mi madre le diagnosticaron un cáncer y prefieres no comerte viajes de cuarenta horas para llegar allí, jugar o no jugar, y volver. La cabeza no está donde tiene que estar. Lo dejé un poco de lado y al final me dejaron de llamar, es normal“, reveló en una entrevista a la agencia de noticias EFE en 2020.

Túñez debutó con la absoluta en un partido amistoso contra Argentina el 2 de septiembre de 2011, ingresando al 86’ por Fernando Amorebieta.

Ahora, se retira con dos Campeonatos de Clubes Mekong en su palmarés, ambos obtenidos con el Buriram United.