“El brujo” Martínez, otra baja para la Vinotinto

El zuliano José Andrés Martínez, jugador del “Philadelphia Union”, mejor conocido como “El Brujo”, será una de las bajas sensibles para la Vinotinto en los encuentros del próximo viernes 9 y martes 13 de octubre a propósito del inicio de las eliminatorias de Conmebol a Catar 2022.

El ex Zulia FC publicó en su cuenta de twitter la confirmación de que no sería parte de la concentración de la selección nacional luego de las informaciones que rondaban las redes sociales sobre la tentativa de que los jugadores de MLS no podrían asistir a los partidos por eliminatorias debido a los protocolos establecidos por la Major League Soccer sobre la disponibilidad para sus equipos tras un viaje internacional.

El de Cardonal norte, lamento no poder vestirse de “Vinotinto” así como aseguró que seguirá trabajando para tener mas oportunidades en el futuro y le deseo lo mejor a sus compatriotas.

El informe publicado por el New York Times asegura que los jugadores se perderían entre cuatro y cinco partidos para cumplir la cuarentena establecida por la Liga.

Global football had shown a united front in the face of the coronovirus pandemic. That could end soon, with clubs and leagues set to revolt over October's international games. "A major shitstorm" is how one executive described the current situation.

