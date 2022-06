El Bayern reitera que no dejará que se vaya Lewandowski

El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, reiteró que el club alemán no dejará marchar a Robert Lewandowski este verano, pese a que el jugador -que tiene contrato hasta 2023- ha dicho que considera terminada su aventura en el equipo bávaro.

"Estamos en la afortunada situación de no tener urgencias económicas. Queremos a los mejores jugadores con nosotros y Robert es uno de los mejores. Por eso estoy seguro de que seguirá con nosotros la próxima temporada", dijo Hainer en declaraciones al diario "Bild".

"Además un contrato es un contrato. ¿A dónde llegaríamos si a un jugador se le permite acabar un contrato unilateralmente mientras los clubes tienen que pagar hasta el última día?", se preguntó.

Las declaraciones de Hainer se suman a las del presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, que insistió en que Lewandowski debe cumplir su contrato con el Bayern.

Hainer, por otra parte, criticó las declaraciones de Lewandowski, según las cuales su aventura en el Bayern habría terminado, pero añadió que no cree que ellas impidan que se haga imposible seguir trabajando con el jugador. "Me sorprendió que Robert hiciera esas declaraciones públicas. En su lugar no las hubiera hecho", comentó.

Sin embargo, Hainer agregó que no cree que Lewandowski vaya a bajar su rendimiento al tener que permanecer en el Bayern. «Robert es un profesional, quiere jugar al fútbol», destacó.

El caso Lewandowski ha llevado a que se formulen críticas tanto al club, por no haberse ocupado oportunamente de la renovación, como al jugador, por tratar de forzar su salida con declaraciones públicas.

En varios medios de comunicación, como "Sport Bild" o "Kicker", han aparecido columnas de opinión en la que se le pide al Bayern mantener su postura para sentar un precedente sobre el cumplimiento de los contratos. No obstante, han circulado versiones no confirmadas según las cuales el Bayern negociaría por Lewandowski si recibe una oferta de por lo menos 40 millones de euros y si tiene la posibilidad de fichar un sustituto.