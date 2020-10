El Bayern le pasa por encima al Bielefeld

El descanso que Hansi Flick dio a sus internacionales durante el compromiso copero frente al Düren (3-0) dio sus frutos. El Bayern de Múnich pasó por encima del recién ascendido Bielefeld y le endosó una contundente derrota por 1-4. Dos dobletes de los dos jugadores más decisivos del cuadro muniqués, Lewandowski y Müller (los goles del alemán a pases de Lewy), fueron suficientes para conquistar el tercer triunfo en lo que va de Bundesliga y colocarse segundo de la tabla, igualado a puntos con el Dortmund y a uno del Leipzig líder.

Flick revolucionó su once después de imponerse al Düren por 3-0 y volvió a presentar su alineación de gala, en la que solo faltaba Kimmich al estar esperando su segundo hijo. No tardó, por tanto, el Bayern en hacerse con el control del partido y ponerse por delante en el marcador con el primero de Müller tras encontrarle Lewy en profundidad. Un doblete del polaco (ya lidera la tabla de goleadores con siete dianas), en cuestión de 20 minutos, fue suficiente para sentenciar el choque en el Schüco Arena antes del descanso. Klos fue el único futbolista del Bielefeld que puso a prueba a Neuer en la primera mitad, pero no fue capaz de superar al capitán bávaro.

La cosa no cambió en la segunda mitad, en la que el Bayern fue por más y, como consecuencia de su asfixiante superioridad ante un pobre Bielefeld superado en todos los aspectos, lo terminó consiguiendo. No habían transcurrido ni siquiera seis minutos del segundo tiempo cuando, una vez más, Müller apareció delante del meta Ortega para subir el cuarto, de nuevo a pase de Lewandowski. Un derechazo de Doan subió el gol del honor para el Bielefeld ante un imperial Bayern en el que Tolisso terminó expulsado por evitar que Klos se plantara solo ante Neuer. No le pasó factura.