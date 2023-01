El aguilucho Mario Sánchez es el Pitcher del Año en la LVBP

Con una votación muy pareja entre los tres finalistas, el marabino Mario Sánchez terminó llevándose el Premio “Carrao” Bracho al Pitcher del Año al estado Zulia.

El as de las Águilas del Zulia recibió 26 votos al primer lugar para sumar 166 puntos, apenas 33 más que Erick Leal, lanzador de Navegantes del Magallanes y ganador de esta distinción en la temporada 2020-2021, y 36 más que David Ramos, de los Bravos de Margarita, reseña MLB.com.

Sánchez unió de esta manera su nombre a la lista de ganadores de Los Grandes de la LVBP, premios organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, y que cuentan con el aval de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El zuliano, de 28 años, vivió su primera temporada con el uniforme rapaz y lideró la liga con 2.38 de efectividad y 56.2 innings, finalizando segundo en el departamento de ponches, con 34, y dejando récord de 2-3, recibiendo un soporte ofensivo de apenas 3.64 carreras durante sus 11 aperturas.

“La base de todo siempre ha sido ir con un plan a hacer el trabajo, tener una buena planificación contra cualquier equipo”, agregó. “Hice el mismo trabajo que he hecho durante mi carrera, que es tener una planificación, pensar bien las cosas, prepararme físicamente y mentalmente antes del juego. Todo eso conlleva al éxito. Definitivamente eso fue lo que me ayudó y lo que espero me siga ayudando en el futuro en mi carrera”.