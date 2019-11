Dybala decide el duelo contra el Milan y devuelve liderato a la Juventus

Gracias a un gol del argentino Paulo Dybala en el tramo final del partido, la Juventus se impuso por 1-0 en el choque contra el Milan que cerraba la 12ª fecha de la Serie A y devuelve el liderato al equipo turinés.

En un duelo que a los juventinos se les atragantó pese al mal momento del rival (14º), acabó decidiendo la conexión argentina de la Juventus: Gonzalo Higuaín sirvió en la frontal a Dybala, que controló y regateó con la izquierda y remató de derechas para batir a Gianluigi Donnarumma (77).

Dybala comenzó en el banco de suplentes, con Higuaín como pareja atacante de Cristiano Ronaldo. El ‘Pipita’ disfrutó de la primera ocasión de gol, pero el disparo del delantero de la Juventus lo desvió a córner el arquero del Milan Gianluigi Donnarumma (14).

El Milan reaccionó y el brasileño Lucas Paqueta estuvo cerca de marcar con un potente cabezazo a la escuadra que atajó el polaco Wojciech Szczesny con un acrobático vuelo (25).

No fue hasta dos minutos antes de la pausa cuando apareció Ronaldo, con un disparo que blocó Donnarumma (43), aunque fue el Milan quien cerca estuvo de abrir el marcador con dos acciones de Theo Hernandez (45) y del polaco Krzysztof Piatek (45+1), pero Szczesny se volvió a mostrar muy atento para evitar el gol.

La segunda parte comenzó con menos ritmo, como si ambos equipos hubieran decidido darse una tregua tras el agitado primer tiempo, y con Cristiano Ronaldo sustituido a los 10 minutos de la reanudación por sus molestias en la rodilla por un Dybala que acabó siendo decisivo.

“¿Un problema con Ronaldo? No, al contrario”, respondió Maurizio Sarri al ser preguntado por el enfado de Ronaldo al ser sustituido, lo que le llevó a dejar el estadio antes del pitido final según el canal italiano Sky.

“Primero le agradezco que se haya puesto a disposición cuando no está en una condición física excepcional. Preferí cambiarlo porque no me parecía que estuviera muy bien. Pero lo ha intentado todo para estar en disposición de jugar”, añadió el entrenador refiriéndose a unas molestias en la rodilla del portugués.

A la hora de juego, otra vez Piatek tuvo una ocasión para poner por delante a los visitantes, aunque su compatriota Szczesny volvió a ganarle la partida (58).

Pero el Milan perdonó y la Juventus se lo hizo pagar caro. Donnarumma salvó un primer remate de Dybala en el 68, pero nueve minutos después no pudo hacer nada ante el segundo disparo con peligro del argentino.

Con este triunfo, la Juventus suma 32 puntos, uno más que el Inter, que el sábado se había colocado líder tras imponerse por 2-1 al Hellas Verona (10º).

Lazio en el podio

Antes, la Lazio (3º) ganó 4-2 al Lecce (16º) con un doblete del argentino Joaquín Correa y se situó tercero.

El equipo romano está igualado a puntos con el Cagliari (4º), que horas antes goleó 5-2 a la Fiorentina (9º), y tiene dos puntos más que su histórico rival, la Roma (6º), que perdió por 2-0 en Parma (8º).

En su estadio, la Lazio se impuso gracias al doblete de Correa (30 y 80) y tantos del serbio Sergej Milinkovic-Savic (62) y Ciro Immobile (77 penal). Por el Lecce marcaron Gianluca Lapadula (40) y Andrea La Mantia (85).

Antes, el Cagliari llevó a tres su racha de triunfos consecutivos y mantiene un ritmo muy elevado de juego y goles en los dos últimos meses. Tras perder los dos primeros partidos del curso, ha encadenado diez sin derrota, siete de ellos con triunfo.

En Cagliari, el hombre del partido fue el internacional belga Radja Nainggolan, de regreso a Cerdeña tras un año complicado en el Inter. Dio tres pases decisivos y marcó una falta fantástica (65).

Antes habían construido la goleada el croata Marko Rog (17), Fabio Pisacane (26), el argentino Gio Simeone (34) y el brasileño João Pedro (54).

Por la Fiore, que no pudo contar con el francés Franck Ribery, maquilló el resultado el serbio Dusan Vlahovic con un doblete (75 y 87).