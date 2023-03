Dwight Howard habría sido tentado por Guaros de Lara

Este jueves 2 de marzo surgió la información de que Guaros de Lara, equipo de la Superliga de Baloncesto, habría hecho una oferta al exNBA, Dwight Howard, para jugar en Venezuela esta temporada.

Según el portal especializado Cancha Latina, el equipo crepuscular “estaría intentando el fichaje” del otrora campeón del mejor baloncesto del mundo con los Ángeles Lakers para convertirse en el jugador estelar de la plantilla.

El medio destaca que jugadores de gran cartel como Nate Robinson, Smush Parker, Damien Wilkins o el propio Allen Iverson fueron vinculados con el equipo de Barquisimeto en años pasado.

Actualmente, el pivot de 37 años, vive su primera experiencia fuera de la NBA con Taoyuan Leopards en la T1 League de Taiwán con promedios destacables: 25.6 puntos, 14.4 rebotes, 6.0 asistencias y 1.1 tapones en diez encuentro.

De hecho, en su periplo en tierras orientales se le vio participando el Corcurso de Triples de la liga. Durante su performance logró anotar 10 tiros para sumar 15 puntos, estadísticas que no le permitieron avanzar de fase.

