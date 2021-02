Durant y LeBron encabezan la votación al Juego de las Estrellas

La NBA publicó este jueves el primer recuento oficial de las votaciones para el Juego de las Estrellas, a disputarse en Atlanta el próximo siete de marzo.

Kevin Durant (Nets) encabeza la votación de la Conferencia Este con 2,3 millones de votos, mientras que LeBron James (Lakers) lidera la Conferencia Oeste con 2,28 millones de votos.

El top 3 lo cierran, en el Este Nikola Jokic (Nuggets) y Kawhi Leonard (Clippers), y en el Oeste Giannis Antetokounmpo (Bucks) y Joel Embiid (76ers).

Los seis jugadores con mayor número de votos entre los guardias son: Stephen Curry, Luka Doncic, Damian Lillard, Bradley Beal, Kyrie Irving y James Harden.

Las votaciones se extenderán hasta el 15 de febrero y tres días después se conocerán los diez titulares.

LeBron James and Kevin Durant lead NBA All-Star fan voting in their respective conferences. pic.twitter.com/GVNeLakc8g

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) February 4, 2021