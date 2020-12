Durant regresa con 22 y los Nets vencen a los Warriors por 125-99

Durant lució como nuevo contra su antiguo equipo, Kyrie Irving fue aún mejor y los Brooklyn Nets iniciaron enfáticamente la era de Steve Nash con una victoria de 125-99 sobre los Golden State Warriors este martes por la noche en el primer partido de la temporada de la NBA.

Durant terminó con 22 puntos en 25 minutos de su primer juego oficial desde que se rompió el tendón de Aquiles mientras jugaba para Golden State en el Juego 5 de las Finales de la NBA de 2019. Es un nuevo comienzo para Durant, pero hizo las mismas cosas que ha estado haciendo durante años.

“Traté de no darle demasiada importancia a todo esto y me di cuenta de que he estado jugando este juego desde que tenía 8 años, así que volví a lo que sé”, dijo Durant.

Irving lideró a Brooklyn con 26 puntos y Caris LeVert anotó 20 mientras los Nets lideraban hasta por 38, vertiendo en los puntos de la misma manera que lo hicieron los Phoenix Suns cuando Nash era su base armador, o más recientemente lo hizo Golden State cuando Durant era su Todo. Estrella hacia adelante.

Los Nets llegaron a los playoffs la temporada pasada, pero ahora se espera que compitan por el título de la Conferencia Este después de que finalmente Durant e Irving estén juntos en la cancha. Usaron el primer juego de la temporada corta de 72 juegos para demostrar que podrían valer la pena.

“Creo que nuestras metas son mucho más altas este año y solo queremos poder entrar y dominar y hacerlo de manera consistente”, dijo Irving.

Stephen Curry tuvo 20 puntos y 10 asistencias para los Warriors, un equipo agotado que no se parece en nada a la potencia que ganó dos títulos en las tres temporadas de Durant allí.

Durant se fue poco después de someterse a una cirugía a raíz de su lesión y se esperaba que se sentara durante toda la temporada 2019-20 incluso antes de que fuera suspendida en marzo debido a la pandemia de coronavirus. Los compañeros de equipo que han trabajado con él dijeron que el cuatro veces campeón de anotaciones estaba de vuelta en plena forma y Durant rápidamente respaldó sus alardes en un Barclays Center casi vacío.

Hizo sus primeros tres tiros, uno de triple y otro con falta, y estuvo en cifras dobles en menos de cinco minutos. Hizo todo menos mantenerse al día con Irving, quien encestó tres triples y anotó 17 puntos en nueve minutos y medio del primer cuarto, cuando los Nets lideraban hasta por 21.

Irving, quien se recuperó de una lesión después de jugar solo 20 juegos la temporada pasada debido a problemas en el hombro, tuvo las últimas dos canastas de Brooklyn de la primera mitad, incluido un triple profundo con 4.1 segundos por jugarse que puso el marcador 63-45.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, dijo que estaba feliz por Durant pero molesto con lo que vio de su equipo, tratando de recuperarse después de ganar 15 partidos, el mínimo de la liga, la temporada pasada.

“Tanto Kevin como Kyrie se salieron con la suya en la primera mitad”, dijo. “Así que la falta de físico y competencia fueron las cosas más decepcionantes”.

Durant luego anotó 10 más en el tercer cuarto de 36 puntos de Brooklyn, terminando su noche definitivamente al final del período.

El pick No. 2 James Wiseman comenzó en el centro a pesar de su preparación limitada y tuvo 19 puntos y seis rebotes. Pero los Warriors, que juegan sin Draymond Green debido a un dolor en el pie derecho, necesitan encontrar más tiros alrededor de Curry con Klay Thompson a punto de perderse una segunda temporada consecutiva.

Andrew Wiggins completó 4 de 16 para sus 13 puntos y Kelly Oubre Jr. fue de 3 de 14.