Dudamel: La Vinotinto está lejos de una cita mundialista

El exseleccionador nacional Rafael Dudamel indicó este lunes que La Vinotinto tiene el “deber” de clasificar al Mundial de Qatar 2022, pero a su vez destacó que a nivel de estructuras el fútbol venezolano está lejos de una cita mundialista, por lo que hay dos vertientes totalmente distintas en la aspiración de avanzar hacia la primera competición universal en la historia.

Entrevistado en el programa ESPN Fútbol Club de Colombia, el yaracuyano destacó que “se puede decir que La Vinotinto debe aspirar clasificar al Mundial, debe, ahora, es coherente deportivamente, pero estructuralmente no tenemos nosotros para clasificar a un Mundial, no corresponde”.

En esa línea, abundó que si nada más fuese por ese segundo factor, la posibilidad de ver al combinado patrio en un torneo universal tardaría un tiempo mayor al que espera la opinión pública nacional. “Si nosotros tenemos que esperar como país que nuestra estructura de fútbol crezca y esté acorde al nivel de clasificar a un Mundial, tendrían que pasar muchísimos años, seguramente ni mis hijos alcanzarían a ver a La Vinotinto en un Mundial”.

Sin embargo, defendió al talento existente, al que tuvo en sus manos por cuatro años, que pueden ser capaces de hacer borrar ese hándicap estimado. “Deportivamente, nuestra generación de futbolistas, de Salomón Rondón y Tomás Rincón hacia abajo, merecen y están preparados para clasificar a un Mundial”.

Confesó al espacio que “varias veces” conversó con las altas esferas de la Federación Venezolana de Fútbol sobre el tema y que era un trabajo “complejo para el entrenador” conseguir el objetivo de llevar al seleccionado hacia una instancia mundialista sobre las bases existentes. “En sus equipos no ocupan roles protagónicos, pero cuando llegan a la selección, el país dice que tenemos que clasificar al Mundial, era contradictorio”, acotó el antiguo guardameta.

Pero el rendimiento de La Vinotinto ha sido acorde al nivel en el que se en encuentra enmarcada debido a que los futbolistas juegan en ligas competitivas, como hizo entender en sus palabras.

La comparación

En una dinámica del programa, al estratega criollo lo pusieron a analizar el presente de los jugadores colombianos, a propósito del duelo de arranque en el ciclo rumbo a Qatar 2022, que enfrentará a cafeteros y venezolanos. A la hora de la defensa central, mientras en el vecino país alaban la actualidad de Yerry Mina del Everton, y Davinson Sánchez del Tottenham, Dudamel envió un guiño a sus exdirigidos.

“Estamos pasando por la mejor generación de defensores centrales que ha tenido Venezuela. Hablo de Jhon Chancellor, que está en el fútbol italiano; Wilker Ángel en el fútbol ruso; Yordan Osorio en el Porto de Portugal y quien también estuvo en Rusia el año pasado; Nahuel Ferraresi quien viene de estar en el Porto B; Mikel Villanueva que pertenecía al Málaga y ahora está en Portugal, estoy hablando de defensores de primerísimo nivel, para jugar con cuatro o tres en el fondo, eso para nosotros es realmente un lujo”, aseguró.

Había profundidad, pues cada vez que tenía que echar mano del banquillo para armar la zaga Vinotinto, no había mayor diferencia “por la competencia interna” existente. “Nunca se resquebrajó, no se sentía el cambio. Tener en Wilker Ángel, Yordan Osorio o Chancellor, de esos tres no va a salir los dos que iniciarán”, explicó sobre su visión de la defensa titular en el duelo en Barranquilla el 9 de octubre.

Eso sí, mencionó que en su gusto, por el central por izquierda sería titular Mikel Villanueva. Sobre Osorio evaluó que “es un jugador muy técnico y muy rápido, para ir a la banda es muy bueno”.