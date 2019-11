Douglas Costa mete a la Juventus en octavos con un golazo in extremis

La Juventus avanzó a octavos de la Liga de Campeones al ganar 2-1 in extremis, con un golazo del brasileño Douglas Costa (90+3), al Lokomotiv, este miércoles en Moscú en la cuarta jornada.

El gigante italiano se había puesto por delante en el minuto 4, cuando el galés Aaron Ramsey aprovechó un error del portero brasileño Guilherme en el saque de una falta lateral de Cristiano Ronaldo. El Lokomotiv igualó rápidamente (12) con un tanto a puerta vacía de Aleksei Miranchuk, tras un remate al poste.

Ronaldo fue sustituido 10 minutos antes del final. “Le reemplacé por miedo a que se lesionara”, dijo su técnico Maurizio Sarri.

Tras los dos goles ‘peculiares’ llegó la obra maestra de la noche. Costa recogió el balón en la izquierda, recortó rivales hasta encontrar el centro del área y se apoyó en Gonzalo Higuaín, que devolvió de tacón para que el brasileño finalizara con clase.

Como hace dos semanas, también ante el equipo ruso, fue un hombre del banquillo el que sacó las castañas del fuego a los Bianconeri. En la ida apareció el argentino Paulo Dybala con un doblete, este miércoles fue el turno de Costa.

“La primera reacción es la decepción. Fue un buen partido, cumplimos todas las misiones que habíamos establecido. El primer gol fue inesperado pero reaccionamos bien. Ellos jugaron con mucho corazón, les felicito por la clasificación. Espero que jueguen la final y que sea con el Atlético”, declaró el técnico local Yuri Semin.

Bonucci, salvador

El triunfo permite a la Juventus situarse con 10 puntos, tres más que el Atlético, que este miércoles visita al Bayer Leverkusen y que también logrará el pase si consigue el triunfo.

“No puedo estar completamente satisfecho del partido. No reaccionamos y dejamos mucho espacio a nuestro rival, esto no me gustó”, añadió Sarri.

En un grupo descompensado por la pujanza del equipo italiano y del español, Lokomotiv suma tres unidades y el Leverkusen todavía no ha sumado.

“Cumplimos el primer objetivo de la temporada. El Lokomotiv defendió en bloque bajo y salió bien al contraataque. Creamos varias ocasiones y finalmente nos llevamos el triunfo”, dijo el central Leonardo Bonucci.

En Moscú, la Juventus se encontró con un rival que exprimía casi sus últimas opciones de jugar los octavos. Tras el afortunado gol inicial, ambos equipos equilibraron fuerzas.

Por los italianos Ronaldo se dejó ver y tuvo en el 56 su mejor opción, con un durísimo disparo que despejó Guilherme.

El Lokomotiv rozó el gol dos veces. En el 22, cuando Mirantchouk remató a escasos centímetros del larguero, y en la recta final con el portugués Joao Mario sacándose un duro remate que despejó en la línea Leonardo Bonucci.