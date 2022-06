Djokovic inscribió su nombre en la tercera ronda de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic ofreció una mejorada imagen ante el australiano Thanasi Kokkinakis (6-1, 6-4 y 6-2) para acceder a la tercera ronda de Wimbledon.

El serbio, que suma 81 triunfos en el All England Club y es el único tenista de la Era Abierta con 80 o más victorias en cada Grande, da otro paso más para acercarse al séptimo Wimbledon y cuarto consecutivo.

Third round bound 🇷🇸@DjokerNole defeats Thanasi Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2 in two hours on Centre Court #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/o31o0XUvKq

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022