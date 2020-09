Djokovic descalificado del US Open +Vídeo

El serbio Novak Djokovic vivió este domingo el peor momento de su carrera al ser descalificado del Abierto de Estados Unidos por golpear con la bola a una juez de línea en el primer set del partido de cuartos de final frente al español Pablo Carreño.

Aunque los jueces del torneo indicaron que el impacto fue accidental, el contacto con la juez, que cayó de rodillas al suelo de la pista central Arthur Ashe, en Flushing Meadows, fue tipificado también como violación del código de conducta, lo que le supuso la descalificación automática de Djokovic, número uno del mundo y principal favorito al título.

Después de una discusión de varios minutos con los oficiales del torneo, incluido el árbitro del Abierto, Soeren Friemel, Djokovic se acercó para dar la mano a Carreño.

La juez de silla Aurelie Tourte, que arbitraba el partido, anunció enseguida la descalificación de Djokovic.

Parecía claro que el serbio de 33 años, triple ganador del Abierto de Estados Unidos, y campeón en 17 torneos de Grand Slam, no tenía la intención de golpear a la juez de línea.

Pero de inmediato su rostro mostró la preocupación de que algo “grave” iba a suceder tras la acción, sin control, que había realizado.

De acuerdo al reglamento de competición, los jugadores que golpean una pelota por enojo y hacen contacto con un árbitro en la cancha han sido descalificados en el pasado.

Aunque Djokovic se fue a ver como estaba la juez, los oficiales en las conversaciones que mantuvieron con el número uno del mundo le hicieron ver que no había ninguna opción de seguir en el partido.

El estado de ánimo de Djokovic se había agriado durante los minutos anteriores.

En el décimo juego, el anterior al episodio, el serbio desperdició tres puntos de quiebre consecutivos y después del último, que Carreño ganó, Djokovic golpeó una pelota en un cartel publicitario en la cancha.

Luego, en el segundo punto del que se convertiría en el último ‘game’ del partido, Djokovic tropezó mientras perseguía un tiro y cayó al suelo, agarrándose el hombro izquierdo.

El juego se retrasó unos minutos mientras un fisioterapeuta revisaba a Djokovic el hombro afectado, que demostró no tener ningún tipo de problema.

Luego llegó el segundo punto después de reanudarse las acciones y Carreño conectó un pase ganador para romper el servicio de Djokovic.

Esto fue lo que hizo a Djokovic perder el control y meterse en los mayores problemas que ha tenido como profesional durante un partido de tenis.

En consecuencia, el Abierto de Estados Unidos del 2020 no solo será el que se disputa por primera vez sin espectadores debido a la pandemia del coronavirus, sino el que se quedó sin ningún jugador en sencillos masculinos que haya ganado un título de Grand Slam.

Sancionan a Djokovic con pérdida de puntos y dinero

Así mismo la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) ofreció este domingo un comunicado en el que anunció la sanción al serbio Novak Djokovic, primera cabeza de serie, con la pérdida de todos los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open después de ser descalificado por conducta antideportiva.

Tras la descalificación, la USTA dio a conocer el comunicado en el que señala que “de acuerdo con el reglamento del Grand Slam, luego de sus acciones de golpear intencionalmente una pelota de manera peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias, el árbitro del torneo del US Open estableció que Novak Djokovic no debía seguir en el US Open del 2020”.

El mismo comunicado también anunció que “debido a que fue incumplido el reglamento, Djokovic perderá todos los puntos de clasificación obtenidos en el US Open y será multado con el premio en metálico ganado en el torneo, además de cualquiera o todas las multas impuestas con respecto al incidente delictivo”.