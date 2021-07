Djokovic consigue su 20 Grand Slam e iguala en títulos a Nadal y Federer

¡Victoria histórica para Novak Djokovic! El tenista serbio venció al italiano Matteo Berrettini en un tenso encuentro en Wimbledon y añade su Grand Slam número 20 a su colección. La primera raqueta del mundo iguala así en títulos a Roger Federer y Rafael Nadal.

La victoria no le llegó fácil a Djokovic. Parecía que el serbio tenía el primer set en sus manos cuando lideraba con una ventaja de tres puntos 5:2. No obstante, tras un tenso deuce el italiano logró revertir el juego para dejar el marcador 6:7 en el tiebreak.

Djokovic se repuso tras el descanso y se quedó con el segundo y tercer set con el mismo marcador de 6:4.

El cuarto fue el decisivo. Berrettini llevaba una leve ventaja durante medio set hasta los 2:3. Fue entonces cuando Djokovic sacó lo mejor de sí para llevarse los siguientes cuatro puntos necesarios para ganar 6:3.

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021