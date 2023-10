Deportistas denuncian "abandono" de la Asociación de Atletismo del Zulia

Abandonados. Así se sienten ocho atletas de la categoría juvenil del municipio Santa Rita, quienes no pudieron asistir al Campeonato Nacional de atletismo que se disputó en la ciudad de Barquisimeto el pasado 4 octubre, luego de que presuntamente el autobús asignado para trasladar a los participantes al evento no cumplió con la ruta pautada para recoger a los jóvenes, lo que ocasionó que no pudieran viajar con el resto del equipo a la cita deportiva.

Ante este hecho irregular, Yeni García, representante de uno de los jóvenes afectados conversó con Versión final para dar detalles de lo sucedido.

La denunciante explicó que los jóvenes pertenecen a la categoría sub 16 del equipo de atletismo del Zulia e indicó que desde un principio se había acordado que el autobús iba a recoger a los atletas en la cabecera del puente Rafael Urdaneta, para posteriormente iniciar el recorrido hasta Barquisimeto. Sin embargo, el transporte cambio de ruta de manera inesperada dejando a los deportistas varados en el lugar.

El equipo estaba conformado por dos grupos de cuatro atletas del municipio Santa Rita, el punto de encuentro para recoger a los muchachos era la cabecera del puente Rafael Urdaneta, pero el autobús paso de largo. Luego de informarle al conductor que había dejado a los chicos, él argumentó que ya no podía regresarse porque la parada se había hecho en el peaje La Chinita", explicó la representante.

Debido a esta situación, los atletas no pudieron participar en la competencia, hecho que generó el malestar de la representante, quien acusan a la asociación de atletismo del Zulia de incurrir en un acto de negligencia, tras no cumplir con la logística pautada para el traslado de los atletas.

En este sentido, Yeni García comentó que cada joven había cancelado un monto de 45 dólares para cubrir los gastos del viaje, dinero que no ha sido reembolsado por la asociación de atletismo, por lo que hace un llamado al organismo para que haga la devolución del pago que se había realizado.

Hemos conversado con los encargados de la organización para que nos devuelvan el dinero que se pagó en aquel entonces, ya que a fin de cuentas los chicos no pudieron participar. La respuesta que hemos recibido es que no se puede hacer el reembolso porque los 45 dólares que se cancelaron en ese momento no fueron suficientes para cubrir los gastos, cosa que no es culpa nuestra. Nosotros cumplimos en todo momento", señaló la denunciante.

La Asociación de Atletismo se pronuncia ante las acusaciones

Tras conocerse el malestar de los representantes ante estos hechos la asociación de atletismo del Zulia informó a través de su redes sociales que en ningún momento hubo negligencia por parte del organismo e indicó que todo se trató de un mal entendido.

En ente encargado de regir la competición a nivel regional mencionó que el conductor del autobús cumplió la ruta acordada para recoger a los atletas, pero al parecer los jóvenes cambiaron el punto de encuentro sin informar al chofer del transporte, hecho que derivó en una confusión que dejó a los chicos sin posibilidad de asistir al Campeonato.

No hubo negligencia, ni irresponsabilidad por parte de la logística, el conductor no fue informado de que el equipo Santaritense había cambiado el sitio de encuentro, ubicándose en la cabecera del puente en lugar del peaje la Chinita cómo se había establecido originalmente. Cuando el autobús llegó al sitio no vio a los atletas por lo que decidio continuar el viaje rumbo a Barquisimeto", escribió el organismo

Asimismo, la asociación explicó que luego que se avisó al chófer que los deportistas se encontraban esperando esté no pudo dar marcha atrás por órdenes de sus "superiores".

Al momento que se le informó al conductor que se había quedado el equipo de Santa Rita ya no se podía devolver pues la órden que tiene de sus superiores es la de continuar", explicó.

Por último, informó que no se hará el reembolso del dinero, debido a que no fue suficiente para cubrir los gastos del viaje. "El dinero que se recogió a duras penas alcanzó para cancelar los dos autobuses que se alquilaron por lo tanto no habrá devolución", sentenció el organismo.