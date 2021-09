De Antonio Borjas Romero a Tokio: Linda y Alejandra Pérez, orgullo del deporte zuliano

Ambas con discapacidad visual, en diferente grado, pero hermanadas en algo más que la sangre, las morochas Pérez lograron este verano lo que nadie había hecho para Venezuela y menos para el estado Zulia, ser las primeras hermanas en subir al podio en una misma cita paralímpica en su máxima expresión.

Nacidas en Maracaibo en julio de 1998, las gemelas Pérez conversaron con Versión Final sobre su experiencia de subir al podio en la capital nipona. “Fue una emoción muy grande”, aseguró Linda, ganadora del Oro en 100 m categoría T11. “Nosotros cruzamos la meta y yo sabía que habíamos agarrado una medalla, pero no sabía el color (…) yo sabía que mi guía estaba celebrando y yo me puse a celebrar, me dio emoción, no sé porqué. Y cuando me enteré que habíamos ganado, eso fue ¡súper espectacular!, yo no podía creerlo porque tenía competidoras fuertes”, expresó la campeona paralímpica.

“Yo no veía que podía ganar, sin embargo, yo creo que ya demostré que sí puedo”, Atestiguó Linda a quien aún se le denota una emoción desmesurada al contar su historia y quien añadió que “El escuchar el himno en el podio fue muy emocionante”.

“No hay nada mejor que ganar en una prueba que para empezar no estaba preparada, y fue algo muy, muy hermoso. Yo creo que no puedo describirlo con palabras exactas pero de verdad es una emoción increíble y que no era algo que se esperaba y que fue una gran sorpresa para todos”.

Por su parte, Alejandra, ganadora del bronce en 400 m categoría T12, agradeció a Dios la bendición que significó ganar una presea en Tokio, “los obstáculos estuvieron enmarcados en ese podio, creo que detrás de una medalla hay muchas cosas”, indicó la mayor de las hermanas.

“Cuando me estaban premiando no sabía sin brincar, si saltar, (…) era una emoción muy grande poder sentir el apoyo de Venezuela y sentir que a pesar de que el estadio estaba vacío yo sentía ese apoyo”, acotó la atleta zuliana.

Con el sonido del televisor de fondo y el grito de “gol” en el ambiente Alejandra se enterneció al recordar lo hermoso de la escena que presenció desde el tercer escalón de aquel podio que por instantes pareció inalcanzable.

“Solo sentir que le podía llevar esa alegría a mi país fue demasiado hermoso, (…) todo después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio”, acotó la medallista de bronce.

Una generación sin apoyo

La menor de las hermanas aprovechó para agradecer a todo el círculo de personas que ayudaron a alentarla a continuar y poder alcanzar la meta en Tokio, sobre todo tras los tropiezos sufridos en pruebas previas que la relegaron al quinto lugar del ranking mundial y que pusieron en peligro su clasificación a la máxima cita paralímpica.

“Mi entrenador, mi guía, el equipo médico, el entrenador asistente, son muchas las personas que gracias a Dios están ahí para apoyarme”, exteriorizó Linda, quien además agregó la importancia de ese apoyo sobre todo cuando nadie más las ayudó económicamente para alcanzar el cielo paralímpico.

“Nosotros no contamos con la ayuda del gobierno, ni nada por el estilo, ni siquiera con ayuda de patrocinantes”, exclamó la medallista de oro.

El Siguiente paso

Ambas hermanas concordaron en que el siguiente punto en la agenda es seguir entrenando, las competencias por venir y la idea de alcanzar a defender la presea dorada por parte de Linda y de aspirar a más de parte de Alejandra en París 2024 es el faro que las guía a la cima de sus sueños.

“Uno de mis sueños siempre ha sido el convertirme en una de las velocistas más grandes del mundo y empezamos por aquí, por los 100 (100 m T11), y todos los sueños se pueden lograr mientras uno se esfuerce por lo que quiere”, puntualizó Linda.

Mientras que Alejandra afirmó que espera seguir trayendo alegrías al país en los juegos Parapanamericanos de 2023 y los Parasuramericanos por venir, mientras reafirmó sus ganas de alcanzar París.