David De Gea anuncia su despedida del Manchester United

Fin de un ciclo. Después de 12 temporadas vistiendo los colores del Manchester United, el arquero David De Gea anunció a través de sus redes sociales que no continuará en el conjunto de Old Trafford para la próxima temporada.

El guardameta español llegó a los "Red Devils" en 2011 proveniente del Atlético de Madrid. Durante su etapa con el conjunto inglés, el ex portero de la selección española disputó un total de 545 partidos, consolidándose como uno de los mejores arqueros de la Premier League.

De Gea sale del equipo después de varias jornadas de negociación en las que no pudo llegar a un acuerdo con el club con respecto a su renovación . De este modo, el jugador de 32 años se convierte en agente libre y hasta el momento se desconoce cual será su destino para la próxima temporada. En las 12 campañas defendiendo el arco de los "Red Devils", el español logró un total de 11 títulos entre los que destacan una Premier Legue, tres Community Shield, una FA, dos Europa League, dos Copas de la Liga y una Supercopa de Europa.

En su mensaje de despedida el nacido en Madrid mostró su agradecimiento con el club, los fanáticos y principalmente al ex entrenador escocés Sir Alex Ferguson, quien lo trajo al equipo con apenas 20 años.

Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas", continúa dijo el futbolista

En este sentido, tras conocerse la salida del español, algunos medios ingleses aseguran que uno de los posibles candidatos a ocupar su lugar es el camerunés André Onana, quien milita en el Inter de Milán, y cuyas actuaciones fueron determinantes para que su equipo pudiera llegar a la final de la Uefa Champions League. Según el periodista Fabrizio Romano el cuadro inglés podría cerrar el traspaso del guardameta africano la próxima semana.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.

I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E

— David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023