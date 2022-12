Dansby Swanson acuerda con los Chicago Cubs por siete temporadas

El estelar campo corto Dansby Swanson está cerca de firmar con los Chicago Cubs con un contrato de siete temporadas y US$ 177 millones, con una cláusula para vetar cualquier cambio, así lo adelantó Jordan Bastian.

Swabson concluyó esta última campaña con los Braves al vencerse su vínculo y su nuevo destino era una de las principales interrogantes en la temporada muerta. Había cierta expectación por un posible arreglo que finalmente no llegó con su antigua organización.

El IF de 28 años se encontraba en una buena posición para optar por un contrato multimillonario tras finalizar como segundo entre todos los jugadores de su posición con un WAR, según Fan Graphps de 6,4 en 2022.

En otras estadísticas, Swabson participó en 162 encuentros en los que bateó para .277, con 25 jonrones, 96 carreras empujadas. 18 bases robadas y fue seleccionado para el Juego de Estrellas.

BREAKING: Cubs and Dansby Swanson have an agreement on a seven-year deal for $177 million, per source. https://t.co/9cmtK9mLzL

— Kiley McDaniel (@kileymcd) December 17, 2022