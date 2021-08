Daniel Dhers, tercera medalla de plata para Venezuela en los Juegos Olímpicos

El ‘rider’ venezolano Daniel Dhers logró este domingo la plata en la final de ciclismo BMX Freestyle en Tokio 2020, la primera de este deporte en unos Juegos Olímpicos, donde se impuso el australiano Logan Martin.

Dhers puso muy alto el listón en su primera carrera, con un triple ‘tailwhip’ (giro de 360 grados del marco de la bici sobre el eje delantero) y un ‘flair’ (voltereta hacia atrás combinada con rotación de 180 grados) ejecutado sin manos, que le valieron 90,10 puntos.

En el segundo intento mejoró su actuación puliendo esas maniobras y logró 92,05 puntos y se situó en posición de plata en la final disputada este domingo en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake.

Pero el australiano Martin, quien llegaba a la final como el mejor de la ronda previa, aceptó su reto y subió el nivel de dificultad añadiendo giros aéreos completamente realizando sin manos y encadenando ‘tailwhips’ en diferentes direcciones, con los que se puso en cabeza con 93,30.

El bronce fue para el británico Declan Brooks (90,80), mientras que en cuarta plaza terminó el costarricense Kenneth Tencio, quien sorprendió con su exuberante variedad de ‘tailwhips’, entre ellos uno inverso, actuación que le valió 90,5 puntos.

El japonés Rim Nakamura , otro de los favoritos, logró 85,10 en su mejor marca y quedó fuera del podio.

En la final cada ciclista contaba con dos carreras, cada una de 60 segundos, en el circuito compuesto de rampas con variadas curvaturas, alturas e inclinaciones.

El jurado concede puntuaciones que van desde los 0,00 a los 99,99 puntos en función de la dificultad de las maniobras elegidas por los participantes y de la calidad de su ejecución, y de ambas notas cuenta la más alta.

La de Dhers fue la segunda medalla de Venezuela este sábado, tras el subcampeonato logrado por Keydomar Vallenilla en levantamiento de pesas. Con la de Julio Mayora ya suman tres preseas plateadas.